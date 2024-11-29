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29 ноября, 11:43

Максим Фадеев перезапустил группу SEREBRO и представил клип на новый хит

Группа SEREBRO возвращается. Обложка © Youtube / MALFA

Группа SEREBRO возвращается. Обложка © Youtube / MALFA

Культовая российская женская поп-группа SEREBRO объявила о своём возвращении на музыкальную сцену. Об этом сообщил продюсер группы Максим Фадеев.

Новый клип группы SEREBRO. Видео © Youtube / MALFA

Возрождённая группа SEREBRO выпустила свой первый сингл «Song#2». Этот трек отличается от предыдущих работ коллектива и состоит из нескольких куплетов, каждый из которых сочетает в себе романтичное и дерзкое звучание. Музыкальный стиль песни больше тяготеет к хард-року, чем к поп-музыке. Музыку для этой композиции написал сам Фадеев, а текст был создан в соавторстве с двумя другими творцами.

«Особенно в последний год к нам в огромном количестве обращаются молодые музыканты за разрешениями на переработку треков SEREBRO — ремиксов, каверов и тд. Это свидетельствует о том, что их творчество вдохновляет и новое поколение артистов», — написал Фадеев в телеграм-канале.

Представители группы в соцсетях написали: «Привет! Мы — Айя, Keiko и Ди. Наконец, познакомились». Какие именно артистки скрываются за этими именами, пока неизвестно.

За последний год треки группы SEREBRO прослушали более 505 миллионов раз, что свидетельствует о неизменной любви слушателей к творчеству коллектива.

Возвращение SEREBRO на музыкальную сцену стало долгожданным событием для миллионов поклонников по всему миру. Новый хит «Song #2» уже вызвал ажиотаж в соцсетях, а музыкальные критики предсказывают группе большой успех.

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Ранее стало известно, что Максим Фадеев, композитор и продюсер, обратился в Роспатент с целью зарегистрировать изображение персонажа Глюк’oZа в качестве товарного знака. Заявка была подана по 17 классам Международной классификации товаров и услуг, которые включают в себя в том числе производство алкогольной продукции.

Александра Журавская
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