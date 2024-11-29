Загадываем желания: В декабре россиян ждёт тройной звездопад
Астрофизик Эйсмонт: В декабре россияне смогут наблюдать три звездопада
В декабре россияне смогут наблюдать звёздное представление прямо на ночном небе. В начале месяца шоу откроют Северные Туриды. Далее в программе — Гемениды, один из мощнейших метеорных потоков. Завершится сезон звездопадов Урсидами.
Об этом в беседе с 360.ru рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. По его словам, звездопад происходит когда кометы пересекают траекторию движения Земли вокруг Солнца. Притягиваясь к нашей планете со скоростью более 10 км/с, они сгорают в атмосфере.
«На самом деле, это всего-навсего остатки комет», — уточнил астрофизик.
Так, активность Северных Таурид можно будет наблюдать до 10 декабря в районе созвездия Тельца. Геминиды покажутся на небе северного полушария с 4 по 17 декабря, а пик придётся на ночь с 13 на 14 декабря. А с 17 по 25 декабря россиян порадует метеорный поток Урсиды. Максимальной интенсивности он достигнет 22 декабря.
А ранее фото «бури столетия», обрушившейся на Дальний Восток, сняли из космоса. Стихия, пришедшая с Корейского полуострова, принесла с собой ураганный ветер и рекордные снегопады, а ещё вызвала чрезвычайные ситуации в ряде регионов, включая Благовещенск и Владивосток.
Kandinsky 3.1 / Life.ru