Загадываем желания: В декабре россиян ждёт тройной звездопад

В декабре россияне смогут наблюдать звёздное представление прямо на ночном небе. В начале месяца шоу откроют Северные Туриды. Далее в программе — Гемениды, один из мощнейших метеорных потоков. Завершится сезон звездопадов Урсидами.

Об этом в беседе с 360.ru рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. По его словам, звездопад происходит когда кометы пересекают траекторию движения Земли вокруг Солнца. Притягиваясь к нашей планете со скоростью более 10 км/с, они сгорают в атмосфере.

«На самом деле, это всего-навсего остатки комет», — уточнил астрофизик.

Так, активность Северных Таурид можно будет наблюдать до 10 декабря в районе созвездия Тельца. Геминиды покажутся на небе северного полушария с 4 по 17 декабря, а пик придётся на ночь с 13 на 14 декабря. А с 17 по 25 декабря россиян порадует метеорный поток Урсиды. Максимальной интенсивности он достигнет 22 декабря.