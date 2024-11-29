Правительство России на два года продлило продовольственное эмбарго для Запада

Правительство России официально приняло решение продлить действие продовольственного эмбарго для стран, которые ввели санкции против РФ. Новый срок ограничений теперь будет действовать до конца 2026 года, что подтверждается постановлением Кабинета министров, принятом в соответствии с указом президента.

Следует напомнить, что текущие ограничения на импорт зарубежной продукции были введены в 2014 году в ответ на западные санкции и с тех пор регулярно продлеваются.

Важно отметить, что теперь запрет установлен сразу на два года — с января 2025 по декабрь 2026. Это первый случай, когда ограничения продлеваются на такой длительный срок: ранее они всегда обновлялись только на один год.

Эмбарго, направленное на поддержку и развитие российского сельского хозяйства, запрещает ввоз товаров из стран Европейского Союза, США, Канады, Австралии, Украины и ряда других государств. Власти считают, что этот шаг поможет укрепить продовольственную независимость страны.