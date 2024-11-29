Сбережения россиян в банках достигнут 50 трлн рублей к концу ноября

По итогам ноября 2024 года, рублёвые сбережения россиян в банках могут достичь 50 трлн рублей. Это соответствует росту на 21% с начала этого года. Такой прогноз озвучила пресс-служба банка ВТБ.

Внешний торговый банк стабильно демонстрирует более высокие темпы роста по сравнению с рынком: его портфель розничных сбережений в рублях увеличился более чем на 44% и достигнул 8,9 трлн рублей.

В ноябре общий объём розничных пассивов в рублях в российских банках, по оценке Внешнего торгового банка, вырастет на 2,1%. Это составит прирост в 1 трлн рублей. Эксперты банка также ожидают, что портфель срочных депозитов физических лиц обновит рекорд октября, и увеличится примерно на 330 млрд рублей до 9,6 трлн рублей.

По итогам 2024 года аналитики ВТБ прогнозируют, что рынок розничных сбережений в России вырастет на рекордные 26% и достигнет 56,4 трлн рублей. В целом темпы роста вкладов в 2023 и 2024 годах стали максимальными с 2010 года. Такой рост, по мнению генерального директора Агентства по страхованию вкладов Андрея Мельникова, обусловлен увеличением доходов населения, социальными и бюджетными выплатами государства, а также ростом доходности по вкладам.

На фоне этих показателей совокупный депозитный портфель россиян продолжает бить рекорды. На 1 октября 2023 года Центральный банк зафиксировал объём средств на вкладах физических лиц в размере 51,7 трлн рублей. Это более чем на 10 трлн рублей превышает значение аналогичного периода прошлого года. Сегодня рынок сбережений в России демонстрирует устойчивый рост. Это свидетельствует не только о повышении финансовой стабильности населения, но и о доверии к банковской системе.