Актриса Светлана Ходченкова похвасталась успехами в танцах на пилоне

Российская актриса Светлана Ходченкова продолжает покорять сердца поклонников не только своими киноролями, но и увлечением танцами на пилоне. Недавно 41-летняя звезда поделилась новым видео в своём блоге, где продемонстрировала мастерство в pole dance. На кадрах актриса исполняет элегантные и грациозные элементы.

Светлана Ходченкова танцует на пилоне. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / svetlana_khodchenkova

Ходченкова занимается танцами на пилоне уже почти 10 лет. Её интерес к этому виду спорта начался со съёмок фильма «Любит не любит», где ей пришлось освоить основы pole dance ради роли. Но со временем это увлечение стало частью её жизни и теперь помогает поддерживать физическую форму и эмоционально раскрепощаться. В интервью журналу «Собака» Светлана отметила, что pole dance развивает не только тело, но и женственность.

Актриса признаётся, что поначалу стеснялась публиковать видео с тренировок из-за общественного мнения, но вскоре перестала обращать внимание на критику. «Эти люди не понимают, о чём говорят. Они настолько далеки от этого спорта, что даже допустить не могут, что тут — ни грамма пошлости», — заявила Ходченкова.

На последних кадрах Светлана предстала в чёрном топе, коротких шортах и специальных туфлях на платформе. Её уверенные и отточенные движения свидетельствуют о высоком уровне профессионализма и любви к этому виду танцев. Поклонники актрисы не скрывают восхищения её грацией и силой. «Красотка», «Грация и экспрессия», «Молодец», — пишут они в комментариях.

Светлана Ходченкова прославилась после выхода фильма «Благословите женщину», режиссёром которого был Станислав Говорухин. Среди других известных работ актрисы — «Любовь в большом городе» (2009) и его продолжение «Любовь в большом городе 2» (2010), а также «Служебный роман. Наше время» (2011).

Актриса была номинирована на премию «Ника» за лучшую женскую роль в фильме «Благословите женщину» в 2004 году. В 2008 году она получила приз за лучшую женскую роль на Фестивале польских художественных фильмов в Гдыне за игру в фильме «Малая Москва».