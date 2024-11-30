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30 ноября, 14:05

Ссора бабушки и внука закончилась поножовщиной в Москве

SHOT: В Москве бабушка порезала внуку запястье в ходе ссоры

В московском районе Люблино ссора между бабушкой и внуком переросла в поножовщину. Женщина не сдержалась и порезала ножом мальчику запястье. Об инциденте сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 51-летняя москвичка разругалась с 16-летним внуком в общежитии на Краснодонской улице. Она обвиняла мальчика в безделии и связи с плохой компанией. В ответ паренёк начал огрызаться, тогда бабуля схватила нож и резанула его по запястью. Подростка госпитализировали.

Изменила облик: Раскрыты подробности жестокой расправы бабушки над внуками в Иркутске
Изменила облик: Раскрыты подробности жестокой расправы бабушки над внуками в Иркутске

Ранее Life.ru рассказывал, что в Крыму правоохранители поймали старушку, убившую своих внуков в Иркутске. Она сама пришла в отделение, но не с повинной. Дамочка хотела восстановить потерянный паспорт. Однако экспертиза подтвердила, что она — та самая подозреваемая в убийстве малышей, которая находилась в розыске 25 лет.

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Life.ru

Николай Рюмин
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