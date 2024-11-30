Ссора бабушки и внука закончилась поножовщиной в Москве

В московском районе Люблино ссора между бабушкой и внуком переросла в поножовщину. Женщина не сдержалась и порезала ножом мальчику запястье. Об инциденте сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 51-летняя москвичка разругалась с 16-летним внуком в общежитии на Краснодонской улице. Она обвиняла мальчика в безделии и связи с плохой компанией. В ответ паренёк начал огрызаться, тогда бабуля схватила нож и резанула его по запястью. Подростка госпитализировали.