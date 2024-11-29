Психотерапевт назвал три верных признака настоящей любви от мимолётного влечения

Влюбленный человек зачастую надевает «маску», стараясь произвести хорошее впечатление на партнёра. Однако распознать настоящую любовь можно по трём основополагающим принципам, уверен практикующий психотерапевт Роман Сафронов. К ним эксперт отнёс близость, страсть и ответственность.

Так, первый подразумевает желание быть рядом с человеком, испытывать физическую связь и эмоциональную близость. Страсть может быть сильной в начале, но затем становится стабильной и постоянной. Ответственность же заключается в долгосрочном желании проводить жизнь с конкретным человеком.

Сафронов подчеркнул, что настоящая любовь не предполагает зацикленности на объекте обожания. После процесса влюбленности начинается этап совместной жизни. По его словам, указать на настоящую любовь также могут семь признаков. И первый их них — готовность принять человека со всеми плюсами и минусами.

«Вы просто любите, потому что этот человек рядом с вами, и он вас просто любит, потому что его жизнь рядом с вами становится другой или лучше, нежели без вас», — объяснил собеседник Пятого канала.