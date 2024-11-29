Официантка «Якитории», где гостей покусали клопы, рассказала, как паразиты попали в ресторан

Выяснилось, что «якиторские» клопы, покусавшие компанию посетителей в одном из заведений сети ресторанов, приехали туда вместе со старой мебелью. Кишащий кровопицами зал оперативно закрыли, а от заражённой мебели избавились.

Официанта «Якитории«, где клопы покусали гостей, прокомментировала инцидент. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА, гости столкнулись с неприятной ситуацией в заведении на Варшавском шоссе. В разговоре официантка не сразу вспомнила об инциденте, однако затем рассказала, что в борьбе с клопами уже приняты меры — зал закрыт, а мебель утилизирована.

«Сейчас будем всё менять», — резюмировала сотрудница.

Работница рассказала версию, согласно которой клопы попали в заведение вместе со старой мебелью. Примечательно, что директор ресторана отрицала даже вероятность нахождения насекомых в заведении. В произошедшем она винила самих гостей, которые якобы занесли паразитов. Однако со слов официантки, кусали клопы не только посетителей, но и сотрудников.