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29 ноября, 12:48

Официантка «Якитории», где гостей покусали клопы, рассказала, как паразиты попали в ресторан

Официантка рассказала, что клопы попали в «Якиторию» вместе со старой мебелью

Выяснилось, что «якиторские» клопы, покусавшие компанию посетителей в одном из заведений сети ресторанов, приехали туда вместе со старой мебелью. Кишащий кровопицами зал оперативно закрыли, а от заражённой мебели избавились.

Официанта «Якитории«, где клопы покусали гостей, прокомментировала инцидент. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА, гости столкнулись с неприятной ситуацией в заведении на Варшавском шоссе. В разговоре официантка не сразу вспомнила об инциденте, однако затем рассказала, что в борьбе с клопами уже приняты меры — зал закрыт, а мебель утилизирована.

«Сейчас будем всё менять», — резюмировала сотрудница.

Работница рассказала версию, согласно которой клопы попали в заведение вместе со старой мебелью. Примечательно, что директор ресторана отрицала даже вероятность нахождения насекомых в заведении. В произошедшем она винила самих гостей, которые якобы занесли паразитов. Однако со слов официантки, кусали клопы не только посетителей, но и сотрудников.

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Напомним, ранее агенты SHOT ПРОВЕРКИ провели рейды в сети ресторанов «Якитория» после того, как большая компания пришла подкрепиться, но в ходе обеда ими было обнаружено множество клопов. Одного человека даже успели покусать.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / whitejellybeans

Мария Любицкая
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