Певица Zivert откровенно рассказала о личной жизни в честь 34-летия

Российская певица Юлия Зиверт отметила своё 34-летие, поделившись откровенным постом в соцсетях. Артистка назвала прошедший год «годом перерождения», подчеркнув, что он был полон испытаний, которые она преодолела с достоинством.

Певица рассказала, что в этом году ей пришлось столкнуться с большими трудностями, но она вышла из них победителем. Несмотря на давление общественных стандартов и критику, артистка остаётся жизнерадостной и жизнелюбивой. По словам певицы, она всё ещё верит в любовь, дружбу и чудо, несмотря на постоянные комментарии о том, как ей следует жить.

«В мире, где люди продолжают говорить тебе каждый день: «Не такая, не сякая, живёшь не так, сильно худая, сильно крупная, талии нет, мужа надо», я считаю, что самое важное — оставаться собой и любить себя», — заявила Zivert. Она подчеркнула, что жизнь нужно проживать жадно, до последней капли, даже если ты не замужем, ведь эта жизнь принадлежит только тебе.

Zivert также поблагодарила своих поклонников за поддержку и поздравления, отметив, что она не намерена поддаваться давлению и продолжит следовать своим принципам.

Юлия Зиверт стала известной в 2017 году благодаря песням «Чак» и «Анестезия», а широкую популярность получила после выхода трека «Life» в 2018 году. Артистка продолжает вдохновлять своих поклонников искренностью и стойкостью, оставаясь верной себе и своим убеждениям.