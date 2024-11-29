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Регион
29 ноября, 11:57
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Россия и Украина обменялись телами погибших военных по формуле «‎502 на 52»

Киев сообщил о возвращении 502 тел украинских военных

Украинский координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил, что на Украину вернули тела 502 погибших военных ВСУ.

Военкор Александр Коц сообщает, что Киев передал Москве не 48 тел, как изначально договаривались, а 52 погибших.

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В прошлый раз Россия и Украина обменялись телами погибших военных в начале ноября. Тогда Москва вернула Киеву 563 убитых бойцов и вернула 37 павших воинов спецоперации.

Обложка ©

ТАСС / Александр Река

Александра Вишнякова
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