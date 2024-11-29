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29 ноября, 12:07

Гамак-убийца насмерть придушил подростка в Екатеринбурге

В Екатеринбурге подросток погиб, запутавшись в гамаке

В Екатеринбурге несовершеннолетний запутался в гамаке и задохнулся. Об инциденте докладывает местное издание E1.ru.

По сообщениям агентства, подросток находился дома с мамой и сестрой. В квартире был оборудован гамак, в который парень любил закручиваться. На этот раз он запутался, передавил шею и задохнулся.

«Это произошло дома у моей первой жены, он живёт с ней. Дома в потолок вкручен гамак. Он крутился, закручивался, горло передавило. Когда обнаружили его, уже откачать не смогли», — рассказал отец мальчика.

Мужчина добавил, что бригада скорой помощи прибыла на место оперативно, но ничем помочь уже не смогла.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Николай Рюмин
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