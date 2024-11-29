Гамак-убийца насмерть придушил подростка в Екатеринбурге
В Екатеринбурге подросток погиб, запутавшись в гамаке
В Екатеринбурге несовершеннолетний запутался в гамаке и задохнулся. Об инциденте докладывает местное издание E1.ru.
По сообщениям агентства, подросток находился дома с мамой и сестрой. В квартире был оборудован гамак, в который парень любил закручиваться. На этот раз он запутался, передавил шею и задохнулся.
«Это произошло дома у моей первой жены, он живёт с ней. Дома в потолок вкручен гамак. Он крутился, закручивался, горло передавило. Когда обнаружили его, уже откачать не смогли», — рассказал отец мальчика.
Мужчина добавил, что бригада скорой помощи прибыла на место оперативно, но ничем помочь уже не смогла.
Недавно в Ленинградской области 55-летний житель Киришского района скончался после царапины, нанесённой его домашним котом. Мужчина страдал диабетом, и кровотечение было настолько сильным, что он умер до прибытия скорой помощи.
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