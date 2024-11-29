Россиянам назвали самый выгодный срок действия банковского вклада

Финансист Эльман Мехтиев рекомендовал открывать вклады на срок от семи до восьми месяцев. В интервью агентству «Прайм» он объяснил, что этот период сейчас наиболее выгоден для размещения средств в банках.

Центральный банк повышает ключевую ставку, это ведёт к росту процентных ставок по депозитам. Однако Банк России прогнозирует, что в ближайшее время инфляция и, следовательно, ключевая ставка начнут снижаться. Это делает вклады на более длительный срок менее выгодными, так как текущие высокие ставки могут вскоре снизиться.

«Во времена, когда инфляция стабильна и ключевая ставка стоит на одном и том же уровне долго, ставка по депозитам почти всегда находится в зависимости от срока самого депозита. Дольше срок – выше ставка, меньше срок – ниже ставка», — объяснил финансист. Однако в условиях нестабильности, когда инфляция и ключевая ставка могут изменяться, выгоднее открывать вклады на более короткий срок. В случае роста инфляции и ключевой ставки, депозиты станут ещё более выгодными.

Эксперт также советует учитывать размер своей финансовой «подушки безопасности» при выборе вклада. Если она больше, чем расходы за полгода, то деньги можно разместить на депозите и выбрать начисление процентов в конце срока. Если меньше, то лучше держать средства на накопительном счёте, когда проценты начисляются на остаток ежедневно.

В заключение, Мехтиев подчеркнул важность выбора надежных банков для размещения вкладов. Государство гарантирует сохранность суммы до 1,4 млн рублей, но для системно-значимых банков эта цифра может быть выше. Важно помнить, что условия различных банков могут различаться, и стоит тщательно оценивать предложения перед принятием решения.