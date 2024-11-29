Путин включил Елену Малышеву в состав членов Общественной палаты
Указ, утверждающий обновлённый состав членов Общественной палаты РФ, подписал президент России Владимиром Путиным. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
В состав включили руководителя АНО «Национальный центр исторической памяти при президенте РФ» Елену Малышеву и заместителя гендиректора АО «Мостострой-11», сопредседателя Ассоциации образовательно-производственных кластеров транспортной отрасли федерального проекта «Профессионалитет» Сергея Сметанюка.
Ранее Life.ru писал, что президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о создании попечительского совета РАН. Текст документа уже доступен в базе данных нижней палаты.
Life.ru