Путин включил Елену Малышеву в состав членов Общественной палаты

В состав включили руководителя АНО «Национальный центр исторической памяти при президенте РФ» Елену Малышеву и заместителя гендиректора АО «Мостострой-11», сопредседателя Ассоциации образовательно-производственных кластеров транспортной отрасли федерального проекта «Профессионалитет» Сергея Сметанюка.

Ранее Life.ru писал, что президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о создании попечительского совета РАН. Текст документа уже доступен в базе данных нижней палаты.