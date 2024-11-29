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29 ноября, 12:37

Остались жена и двое детей: Футбольный судья Привалов умер, не дожив до 29

Российский футбольный арбитр Эмир Привалов умер на 29-м году жизни

Футбольный судья Эмир Привалов. Обложка © fcsevastopol.ru

Футбольный судья Эмир Привалов. Обложка © fcsevastopol.ru

На 29-м году жизни скончался российский арбитр Эмир Привалов. О сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

«У Эмира остались жена и двое детей. Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования семье судьи, окажет финансовую поддержку и помощь в организации похорон», — информирует организация, не раскрыв причины гибели.

Привалов начал судейскую карьеру ещё в 2016 году, с 2021-го начал работать на играх Второй лиги. В октябре этого года Привалов обслуживал матч пятого раунда Кубка России между «Сочи» и ульяновской «Волгой» в качестве резервного судьи.

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Николай Рюмин
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