Остались жена и двое детей: Футбольный судья Привалов умер, не дожив до 29
Российский футбольный арбитр Эмир Привалов умер на 29-м году жизни
Футбольный судья Эмир Привалов. Обложка © fcsevastopol.ru
На 29-м году жизни скончался российский арбитр Эмир Привалов. О сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
«У Эмира остались жена и двое детей. Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования семье судьи, окажет финансовую поддержку и помощь в организации похорон», — информирует организация, не раскрыв причины гибели.
Привалов начал судейскую карьеру ещё в 2016 году, с 2021-го начал работать на играх Второй лиги. В октябре этого года Привалов обслуживал матч пятого раунда Кубка России между «Сочи» и ульяновской «Волгой» в качестве резервного судьи.
Ранее экс-футболист сборной России Артём Енин умер на 49 году жизни. Известно, что причиной смерти стала остановка сердца. Его близкие рассказали, что Артём любил регулярно злоупотреблять алкогольными напитками.