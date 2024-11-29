Буданов* ответил на слухи о своём увольнении

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* опроверг слухи о своей скорой отставке, назвав их «вбросом». Также он заявил, что нарративы распространили украинские СМИ, а российская пропаганда якобы их растиражировала. Об этом сообщает «Би-Би-Си Украина».

«Очередной вброс, уже далеко не первый. Но в этом нет ничего удивительного — вбрасывание слухов и дезинформации — это то, что делают и для дестабилизации страны, и для дестабилизации команды», — сказал Буданов*.

Он добавил, что с Офисом Зеленского у него «обычный рабочий формат», и он почти каждый день докладывает экс-комику.

Напомним, ранее сообщалось, что Офис Зеленского начал вынашивать планы по увольнению Буданова*. На Банковой уверены, что некоторые его заявления сильно навредили киевскому режиму. Впрочем, в СБУ опровергли слухи о готовящейся отставке главного разведчика.