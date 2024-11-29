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29 ноября, 12:52

Буданов* ответил на слухи о своём увольнении

Глава ГУР МинобороныУкраины Буданов* опроверг слухи о своей отставке

Кирилл Буданов*. Фото © Telegram / КШППВ

Кирилл Буданов*. Фото © Telegram / КШППВ

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* опроверг слухи о своей скорой отставке, назвав их «вбросом». Также он заявил, что нарративы распространили украинские СМИ, а российская пропаганда якобы их растиражировала. Об этом сообщает «Би-Би-Си Украина».

«Очередной вброс, уже далеко не первый. Но в этом нет ничего удивительного — вбрасывание слухов и дезинформации — это то, что делают и для дестабилизации страны, и для дестабилизации команды», — сказал Буданов*.

Он добавил, что с Офисом Зеленского у него «обычный рабочий формат», и он почти каждый день докладывает экс-комику.

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Напомним, ранее сообщалось, что Офис Зеленского начал вынашивать планы по увольнению Буданова*. На Банковой уверены, что некоторые его заявления сильно навредили киевскому режиму. Впрочем, в СБУ опровергли слухи о готовящейся отставке главного разведчика.

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Алена Пенчугина
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