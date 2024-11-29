«Синдром оборотня» сразил младенцев в Европе

В Европе зафиксированы случаи «синдрома оборотня» у младенцев, чьи родители использовали лосьоны от облысения. Среди грудных детей обнаружено как минимум 11 случаев гипертрихоза — избыточного роста волос по всему телу, пишет газета El Pais.

Облысение после 50 лет встречается у половины мужчин и каждой десятой женщины, и многие прибегают к лосьонам с миноксидилом, которые свободно продаются в аптеках Европы. Однако оказалось, что эти препараты могут иметь неожиданный побочный эффект. Родители, использующие такие средства, проводя много времени с младенцами, могут невольно способствовать развитию у них «синдрома оборотня».

Центр фармакологического надзора в Наварре сообщил, что у детей, чьи родители применяют лосьоны от облысения, может развиться гипертрихоз. Это состояние характеризуется чрезмерным ростом волос и может привести к осложнениям на сердце и почки у малышей.

Газета Pais приводит пример, когда прекращение использования лосьона отцом одного из заболевших детей привело к полному исчезновению симптомов у ребёнка. Это подчеркивает важность внимательного отношения к применению подобных препаратов в семьях с младенцами. Эксперты рекомендуют родителям быть осторожными при использовании средств от облысения и консультироваться с врачами, чтобы избежать возможных рисков для здоровья детей.

Добавим, ранее в Испании уже фиксировали всплеск заболевания гипертрихозом. Тогда миноксидил был обнаружен в лекарстве, которое использовали для лечения пациентов с расстройством желудка. Интересно, что это вещество поражает только детей и безвредно для взрослых. После инцидента фармакологическую компанию лишили лицензии.