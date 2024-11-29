Станислав Бондаренко назвал постельную сцену с Бузовой лучшей в своей карьере

Актёр Стас Бондаренко поделился впечатлениями в интервью изданию «Звездач» о съёмках в клипе Ольги Бузовой. Артист и певица сыграли влюблённую пару. По словам Бондаренко, эта работа стала для него особенной, а сцена в постели — одной из лучших в его карьере.

«На самом деле, это лучшая киношная постельная сцена, которая была в моей киножизни. Это прям красиво снято и интересно», — отметил актёр. Он выразил восхищение не только сценой, но и самой Ольгой Бузовой, подчеркнув её профессионализм и внимание к деталям. «Я восхищаюсь этой суперженщиной, этой большой работягой. То, что она делает и создаёт, как она внимательна к своему окружению, ко всем, кто с ней работает — прям молодец», — добавил Бондаренко.

Интересно, что супруга актёра не ревновала его к Бузовой, а, наоборот, поддерживала участие в проекте. Она даже просила, чтобы Стас снимался с артисткой ещё, что свидетельствует о высоком уровне доверия и осознанности в их отношениях. Съёмки клипа стали не только профессиональным, но и личным опытом для Бондаренко, который оценил сотрудничество с Бузовой как уникальное и запоминающееся.

Станислав Бондаренко — известный российский актёр театра и кино. Родился 2 июля 1985 года в городе Днепрорудное Запорожской области УССР. В детстве активно занимался спортом, посещал секции тенниса, карате, тхэквондо, футбола и плавания. В 1996 году семья переехала в Москву, где Станислав окончил школу и поступил в Московский авиационный институт (МАИ). Однако его истинное призвание оказалось в другом — он перевёлся в ГИТИС на курс Валентина Теплякова и Павла Хомского, что стало началом его актёрской карьеры.

Уже с третьего курса ГИТИСа Бондаренко начал сниматься в кино. Первым успехом стала роль в сериале «Талисман любви», которая принесла ему популярность и признание. Среди других значимых проектов актёра можно выделить такие работы, как «Капитанские дети», «Повезёт в любви», «В ожидании чуда», «Поцелуй судьбы» и «Женщина, не склонная к авантюрам». Эти роли закрепили его статус как талантливого и востребованного артиста.