Британский парламент обсуждает легализацию эвтаназии: перспективы и противоречия

В британском парламенте началось обсуждение законопроекта о легализации эвтаназии, который предлагает разрешить неизлечимо больным взрослым добровольно завершать свою жизнь. Инициатива исходит от депутата Лейбористской партии Ким Ледбитер и предусматривает строгие меры безопасности, включая обязательное рассмотрение каждого случая Верховным судом, пишет РБК.

Законопроект касается взрослых старше 18 лет, проживающих в Англии или Уэльсе более года. Условием для проведения эвтаназии служит медицинское заключение о том, что пациенту осталось жить не более шести месяцев. Решение должно быть принято в здравом уме и без внешнего давления. После одобрения суда врач готовит смертельный препарат, который пациент принимает самостоятельно.

В поддержку законопроекта выступают либеральные политики и активисты. Дэвид Стил, первый лидер партии «Либеральные демократы», считает, что легализация эвтаназии может стать очередным шагом в развитии прав и свобод общества. Британская телеведущая Эстер Ранцен, страдающая от рака лёгких, также призывает депутатов поддержать эту инициативу, подчёркивая, что хочет иметь возможность самой решать, когда прекратить свои мучительные ощущения.

Однако законопроект вызывает серьёзные возражения со стороны консервативных и религиозных деятелей. Представители различных конфессий, включая архиепископа Вестминстера и главного раввина Британского содружества, выражают обеспокоенность возможными злоупотреблениями и принуждением уязвимых людей к преждевременному уходу из жизни. Они подчёркивают важность развития паллиативной помощи как альтернативы эвтаназии.

Согласно опросу YouGov, 67% британцев поддерживают легализацию эвтаназии, что отражает устойчивое общественное мнение на протяжении последних пяти лет. В случае принятия законопроекта Соединённое Королевство присоединится к ряду стран, где эвтаназия уже легализована, включая Нидерланды, Бельгию и Швейцарию.

Законопроекту Ледбитер предстоит пройти несколько этапов обсуждения в парламенте, включая три чтения в палате лордов и получение королевского согласия. Исход этого процесса может существенно изменить подход к вопросам конца жизни в Британии.