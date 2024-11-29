Новый рекорд Гиннесса: 112-летний фермер-бразилец стал самым старым мужчиной

Бразильский фермер Жоау Маринью Нету в возрасте 112 лет признан самым старым мужчиной в мире. Об этом сообщил сайт Guinness World Records.

Жуан Маринью Нету, самый старый житель планеты, поделился своим секретом долголетия. По его словам, окружающая его любовь и крепкая семья являются ключевыми факторами, которые способствовали долгой и счастливой жизни.

Однако путь к такому почтенному возрасту был не всегда лёгким. Как известно, Бразилия подвержена засухам, и родные края Жуана не стали исключением. Он пережил несколько сильных засух, которые серьёзно отразились на жизни местного населения. Несмотря на трудности, Жуан не опустил руки. Он упорно трудился на своей земле, обеспечивая пропитание себе и семье. Благодаря трудолюбию и предприимчивости, он смог накопить сбережения и приобрести недвижимость.

Все эти годы он жил в небольшом муниципалитете Апуярес в штате Сеара на северо-востоке Бразилии и занимался сельским хозяйством. Несмотря на свой солидный возраст, он сохраняет ясный ум и окружён любовью многочисленной семьи: шестерых детей, 22 внуков, 15 правнуков и трёх праправнуков.

Интересно, что Бразилия теперь лидирует по числу долгожителей мужского пола. Трое из пяти старейших мужчин планеты — бразильцы. Это говорит о том, что в этой южноамериканской стране есть какие-то особые факторы, способствующие долголетию. Возможно, это связано с генетическими особенностями, климатом, образом жизни или сочетанием всех этих причин.

Представитель организации LongeviQuest, которая поддерживает старейших людей мира сказал: «Мы от всего сердца поздравляем его и его семью с этим выдающимся достижением. Мы желаем ему крепкого здоровья и долгих лет счастья. Его история вдохновляет людей по всему миру».

История Жоау Маринью Нету — это воодушевляющий пример для многих. Она показывает, что даже в преклонном возрасте можно вести активную жизнь и сохранять оптимизм. Его история также заставляет задуматься о том, что такое долголетие и какие факторы влияют на продолжительность человеческой жизни.