Парашютисты из РФ впервые в истории совершили прыжок из стратосферы

Российские парашютисты впервые в мире совершили прыжок из стратосферы, установив новый мировой рекорд. Имена участников будут внесены в Книгу рекордов России, сообщили в пресс-службе «Ростеха».

Российские парашютисты прыгнули из стратосферы. Видео © Telegram / Ростех

Прыжок был совершён с высоты 10 120 метров на скорости 350 км/ч с борта самолёта Ан-72. Температура воздуха составляла -57 °С. После примерно получасового полёта парашютисты приземлились в заранее определённую точку. В прыжке участвовали испытатели Государственного лётно-испытательного центра Минобороны России: Андрей Топорков, Андрей Морозов, Максим Ситайло, Юрий Колосков, Юрий Миронов. Также в команде был ведущий телеканала «Звезда» Алексей Егоров. Парашюты были раскрыты на высоте около 10 000 метров, практически под хвостовой частью самолёта.

Организатором уникального проекта стала госкорпорация «Ростех». В процессе была использована инновационная парашютная система «Тандем-400», которая даёт возможность прыгать в паре с инструктором даже людям без специальной подготовки. Она отвечает всем требованиям поисково-спасательных и специальных групп. Система позволяет нести груз до 225 кг и использовать кислородное оборудование и дополнительные грузовые контейнеры.

Начальник отделения 929-го ГЛИЦ МО РФ Андрей Топорков подчеркнул, что после испытаний такие прыжки станут нормой для этой парашютной системы. Как отмечает исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко, десантирование с высоты 10 км позволяет преодолевать расстояния до 20-30 км и делает противовоздушную оборону менее заметной. Уникальные возможности «Тандема-400» открывают новые горизонты для военных и спасательных операций, делая возможным выполнение сложных задач в экстремальных условиях.