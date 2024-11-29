Минцифры разрабатывает новый раздел на «Госуслугах» для взаимопомощи граждан
На «Госуслугах» может появиться новый раздел для помощи граждан друг другу, заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев на конференции «Технологии добра». Использоваться такой раздел сможет для сбора средств, волонтёрства или организации помощи.
«Мы сейчас обсуждаем, как нам в целом организовать внутри портала госуслуг отдельный большой раздел, который мог быть направлен на то, чтобы люди помогали друг другу <...> Я призываю всех к тому, чтобы это пообсуждать. Очевидно, что потенциал такой площадки очень большой», — сказал министр.
По его словам, уровень доверия к инфраструктуре «Госуслуг» высок, также площадка уже подтвердила свою надёжность.
Другое нововведение на портале, которое анонсировали совсем недавно — установка самозапрета на оформление кредитов через «Госуслуги» или банковское приложение. Эта функция поможет в борьбе с мошенничеством. Если произойдёт смена учётных данных или утечка личной информации, выдача кредитов онлайн временно приостановится, дабы мошенники не смогли получить средства нелегальным путём.
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