Лариса Лужина вышла на связь после сообщений о госпитализации

Известная актриса Лариса Лужина, недавно попавшая в больницу с диагнозом мерцательной аритмии, поделилась подробностями о своём состоянии здоровья и ходе лечения. Артистка заявила, что чувствует себя лучше.

Врачи диагностировали у актрисы фибрилляцию и провели срочную госпитализацию. Несмотря на серьёзные переживания, Лужина чувствует себя значительно лучше и продолжает восстанавливаться.

Информация о госпитализации актрисы появилась вскоре после трагической новости о смерти её близкой подруги, актрисы Светланы Светличной. Это породило слухи о том, что Лужина почувствовала себя плохо именно после того, как узнала о смерти артистки.

Однако сама актриса поспешила развеять эти предположения, заявив, что её состояние не связано напрямую с утратой подруги. В интервью с журналистами она подчеркнула, что болезнь не имеет отношения к трагедии, хотя, конечно, смерть коллеги стала для неё тяжёлым ударом. «Это неизбежность, с которой ничего не поделаешь. Можно лишь пожелать себе не оказаться в ситуации, когда ты в тягость близким. Чтобы до последнего вздоха оставаться в здравом уме, ведь это страшно, когда деменция», — поделилась Лужина в беседе с kp.ru.

Актриса признала, что в её возрасте проблемы с сердцем — явление нередкое. «У меня мерцательная аритмия, сердечный ритм скачет. Приступы случались и раньше», — откровенно поделилась Лужина.

Сейчас артистка продолжает находиться в клинике под наблюдением врачей. Несмотря на тяжёлую ситуацию, Лужина остаётся оптимисткой. «Пока не дома, в больнице, но всё нормально», — сообщила она.

«Я надеюсь, что ещё протяну сколько-то», — призналась актриса. Это не первый случай, когда Лужина сталкивается с подобными заболеваниями, поскольку в прошлом она уже перенесла операцию на сердце. Актриса не скрывает, что здоровье в последние годы даёт о себе знать, но несмотря на это, продолжает бороться и настроена на восстановление.