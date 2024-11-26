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26 ноября, 07:57

Актриса Лужина пропустила прощание со Светличной из-за проблем с сердцем

Лариса Лужина. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Лариса Лужина. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина не смогла прийти на церемонию прощания со своей коллегой Светланой Светличной, которая скончалась 16 ноября. У актрисы начались проблемы с сердцем из-за переживаний, поясняет Mash.

Как рассказали родственники Лужиной, новость о смерти Светличной она узнала в тот же день, 16 ноября. Артистка сразу почувствовала себя плохо, уже вечером она пожаловалась на боли в сердце. Семья вызвала медиков, и женщину госпитализировали. Врачи диагностировали фибрилляцию предсердий и аритмию, поэтому о посещении церемонии прощания со Светличной не могло быть и речи.

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Напомним, Светлана Светличная скончалась на 85-м году жизни 16 ноября. Церемония прощания состоялась в Доме кино в Москве. Как рассказали близкие, Светличная хотела быть погребённой на Ваганьковском кладбище рядом с супругом Владимиром Ивашовым и младшим сыном Олегом. Однако родственники приняли решение похоронить актрису на Троекуровском кладбище.

Татьяна Миссуми
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