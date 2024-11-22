«Должен был плакать на камеру?» Баринов заступился за оскандалившегося сына Светличной

Народный артист России Валерий Баринов прокомментировал скандал, в эпицентре которого оказался сын покойной Светланы Светличной. Актёр объяснил, почему Алексей Ивашов позволил себе сказать про мать «умерла так умерла».

По словам звезды, ему было очень плохо, поэтому Ивашов не исправился с эмоциями, когда на него налетели журналисты с вопросами.

«Он что, должен был бить по голове, рвать рубаху, плакать на камеру? Это была защита. И потом я почувствовал, что ему очень больно», — заявил Баринов.