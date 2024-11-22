«Должен был плакать на камеру?» Баринов заступился за оскандалившегося сына Светличной
Баринов вступился за сына Светланы Светличной после слов «умерла так умерла»
Валерий Баринов и Светлана Светличная. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов, Сергей Виноградов
Народный артист России Валерий Баринов прокомментировал скандал, в эпицентре которого оказался сын покойной Светланы Светличной. Актёр объяснил, почему Алексей Ивашов позволил себе сказать про мать «умерла так умерла».
По словам звезды, ему было очень плохо, поэтому Ивашов не исправился с эмоциями, когда на него налетели журналисты с вопросами.
«Он что, должен был бить по голове, рвать рубаху, плакать на камеру? Это была защита. И потом я почувствовал, что ему очень больно», — заявил Баринов.
Собеседник NEWS.ru посчитал некорректным оценивать поведение сына Светличной в столь трудное для него время. Артист также подчеркнул, что иногда его удивляет, насколько бестактные вопросы задают журналисты.
Напомним, Светлана Светличная скончалась на 85-м году жизни. Об этом стало известно 16 ноября. 20 ноября в Доме кино в Москве прошла церемония прощания со актрисой, которая обернулась скандалом. Похороны тоже не обошлись без скандала, ведь семья звезды не исполнила её последнюю волю.