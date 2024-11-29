Приложение «Хорошие новости» анонсировало новое событие флешмобом в аэропорту

В Сети появилось видео флешмоба, который 29 ноября организовала команда мобильного приложения «Хорошие новости» в сотрудничестве с корпорацией «Туризм.РФ», гостиничным оператором Cosmos Hotel Group, Международным аэропортом Шереметьево им. А.С. Пушкина и при поддержке Общественной палаты Российской Федерации (ОП РФ). Мероприятие посвящено продвижению достижений федеральных институтов и регионов России по укреплению и развитию туристического потенциала страны.

Флешмоб в поддержку Года семьи и внутреннего туризма. Видео © Telegram / Мобильное приложение «Хорошие новости»

Целью флешмоба «Везде есть хорошие новости» стало привлечение внимания к развитию внутреннего туризма в России, а также популяризация культурного, исторического и природного богатства нашей страны. Участники флешмоба станцевали под песню «Много ли нас» исполнительниц Lepnina и Mia Boyka, при этом сама Lepnina также приняла участие во флешмобе. Мероприятие акцентировало внимание на том, что Россия полна удивительных мест, достойных посещения. Всего флешмоб привлёк офлайн более 100 участников.

Первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Никита Анисимов отметил, что многонациональная культура и традиции народов России — наше великое богатство. А проект «Хорошие новости» способствует активному продвижению этого наследия, ежедневно взаимодействуя с регионами, и делает его доступным для всех жителей страны.

«Мы хотели привлечь внимание к тому факту нашей ежедневной работы, о котором, может быть, многие не задумываются: хорошие новости каждый день появляются во всех регионах страны. В центре внимания сценария флешмоба символичная история семьи с детьми, перед которой открываются все направления для путешествий по России», — сообщил руководитель проектного офиса мобильного приложения «Хорошие новости» Всеволод Селин.

Также он отметил, что флешмоб — это ещё и анонс события «Вместе по России» в мобильном приложении, которое было запущено совместно с корпорацией «Туризм.РФ» и гостиничным оператором Cosmos Hotel Group и посвящено излюбленным местам отдыха россиян.

Аэропорт Шереметьево был выбран площадкой для проведения мероприятия с учётом его особой популярности и любви среди пассажиров и туристов. Директор по связям с общественностью воздушной гавани Анна Захаренкова поделилась, что в аэропорту постоянно проводятся разноформатные культурные и образовательные акции для молодёжи и массовой аудитории.

«Туризм, безусловно, новый драйвер национальной экономики. В 2024 году жители нашей страны совершат более 90 млн поездок. В планах к 2030 году выйти на уровень 140 млн поездок. Корпорация «Туризм.РФ» и наши партнёры — гостиничный оператор Cosmos Hotel Group — приготовили для участников события «Вместе по России» в мобильном приложении «Хорошие новости» призы в виде проживания в комфортабельных отелях в восьми городах страны, а также уникальные сувениры. Уверен, это позволит сделать путешествия по России ещё ярче», — сообщил директор департамента по связям с общественностью «Туризм.РФ» Дмитрий Смиркин.

Для участия в событии «Вместе по России» мобильного приложения «Хорошие новости» необходимо быть зарегистрированным в приложении, нажать кнопку «Принять участие», сделать репост видео флешмоба и написать свой комментарий о том, где вы любите отдыхать в России. Среди участников будет разыграно несколько категорий призов.