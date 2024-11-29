Британский аналитик Меркурис поддержал заявления Путина о западном оружии
Британский аналитик Александр Меркурис в своём видеоблоге на YouTube заявил, что заявления президента Владимира Путина о зарубежном оружии и производственных базах не могут быть ложными.
«Если Путин это утверждает, а Кремль публикует, значит, у русских есть достоверная информация об этом. <…> Это также свидетельствует о том, что русские уверены: независимо от действий Запада, раскрытие информации о наличии этих данных не помешает России продолжать получать необходимую информацию» , – отметил Меркурис.
Он также подчеркнул, что «Орешник», о котором говорил Путин, является разрушительным и очень эффективным.
А ранее Дмитрий Медведев не исключил варианта, при котором Россия будет вынуждена ударить по военным базам НАТО, включая военные хабы в Польше и Румынии. К этому может привести эскалация со стороны Запада, разрешившего Киеву атаковать территорию РФ своими дальнобойными ракетами.
Life.ru