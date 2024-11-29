Британский аналитик Меркурис поддержал заявления Путина о западном оружии

Британский аналитик Александр Меркурис в своём видеоблоге на YouTube заявил, что заявления президента Владимира Путина о зарубежном оружии и производственных базах не могут быть ложными.

«Если Путин это утверждает, а Кремль публикует, значит, у русских есть достоверная информация об этом. <…> Это также свидетельствует о том, что русские уверены: независимо от действий Запада, раскрытие информации о наличии этих данных не помешает России продолжать получать необходимую информацию» , – отметил Меркурис.

Он также подчеркнул, что «Орешник», о котором говорил Путин, является разрушительным и очень эффективным.