«Орешник» (ракета)
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25 ноября, 11:57

В ударе «Орешником» нашли грозное послание России двум странам

Эксперт Харифи назвал успешный запуск «Орешника» посланием Румынии и Польше

Российские войска применили ракету средней дальности «Орешник» по военному объекту Украины, в том числе, чтобы подать сигнал странам НАТО, в первую очередь Румынии и Польше. Об этом рассказал марокканский военный эксперт и член специализирующегося на оборонных и военных новостях Марокко форума FARMAROC, Абдельхамид Харифи.

«Это российское послание, и адресовано оно не только Украине. Оно также направлено Румынии, Польше и странам, на территории которых расположены западные ракетные базы, в рамках подготовки России к ответу на любое действие западных стран на украинском театре военных действий»,поделился он своим мнением с РИА «Новости».

Харифи уверен, что Россия запуском «Орешника» ещё раз напомнила Западу про свои боевые возможности, о которых стали забывать зарубежные лидеры. По его словам, точный удар новейшей российской ракетой стал «завуалированным сообщением» всем противникам РФ.

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Напомним, 21 ноября Россия нанесла удар по украинскому военному заводу «Южмаш» с помощью новейшей ракеты «Орешник». Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался, что оружие заставило понервничать киевские власти. Президент России Владимир Путин назвал запуск «Орешника» ясным и понятным сигналом, а также напомнил, что это был ответ на решение Вашингтона бить дальнобойными ракетами вглубь РФ.

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Telegram / Kandinsky 3.1

Татьяна Миссуми
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