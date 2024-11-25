В ударе «Орешником» нашли грозное послание России двум странам

Российские войска применили ракету средней дальности «Орешник» по военному объекту Украины, в том числе, чтобы подать сигнал странам НАТО, в первую очередь Румынии и Польше. Об этом рассказал марокканский военный эксперт и член специализирующегося на оборонных и военных новостях Марокко форума FARMAROC, Абдельхамид Харифи.

«Это российское послание, и адресовано оно не только Украине. Оно также направлено Румынии, Польше и странам, на территории которых расположены западные ракетные базы, в рамках подготовки России к ответу на любое действие западных стран на украинском театре военных действий», — поделился он своим мнением с РИА «Новости».