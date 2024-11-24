Путин назвал «ясным и понятным» предупреждение Западу об ответе России

Президент России Владимир Путин сделал заключительное заявление, после того как записал своё обращение для граждан России по поводу западного разрешения Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь РФ. Об этом рассказал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Напомним, что глава российского государства 21 ноября выступил перед гражданами России и поднял тему дальнобойного оружия, которое сможет применять Киев после разрешения США. Глава государства рассказал, что РФ не стоит на месте и уже провела успешные испытания новейшей ракеты средней дальности «Орешник». Все операции были совершены в засекреченном формате.