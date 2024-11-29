«Обувь каши просит»: Поклонники Стаса Михайлова высмеяли певца за новый образ

Российский певец Стас Михайлов, недавно отметивший своё 55-летие, вновь оказался в центре внимания благодаря своему смелому выбору стиля. Об этом сообщает Леди Mail.ru.

Стас Михайлов вышел в новом образе. Видео © Telegram / Стас Михайлов

Артист, известный своими экспериментами с внешностью, появился на интервью у Светланы Бондарчук в ботинках на высоких каблуках, украшенных металлическими шипами в виде клыков. Этот образ вызвал бурную реакцию в Сети. Поклонники не удержались от критики.

В последнее время Михайлов заметно изменил свой стиль: он отказался от строгих костюмов в пользу рваных джинсов и молодёжных нарядов. Певец также отрастил волосы и сделал модную стрижку бороды, стремясь выглядеть моложе. Однако не все поклонники оценили такие перемены. Комментарии в духе «Когда никак не примешь свой возраст» и «Обувь каши просит» заполонили его страницы в социальных сетях.

По словам самого артиста, он доволен своим новым образом и не обращает внимания на негативные сообщения, поскольку считает, что угодить всем невозможно. Певец также признался, что изменил свой внешний вид ради жены Инны, которая также тщательно следит за собой. Инна Михайлова регулярно делится в социальных сетях фотографиями и видео, на которых часто появляется и Стас. Поклонники считают их одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе.

Несмотря на критику, Михайлов продолжает активно выступать и остаётся одним из самых востребованных артистов на российской эстраде. Его гонорары за выступления на корпоративах достигают 8,5 млн рублей, а райдер включает в себя номер в отеле категории люкс для него и его жены. В 2021 году журнал Forbes оценил его годовой доход в $1,5 млн, поместив на 39 место в рейтинге самых успешных российских знаменитостей.