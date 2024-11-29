Американский защитник «Торпедо» раскрыл, какие русские традиции его удивили

Американский хоккеист Китон Томпсон, который в этом сезоне защищает нижегородский клуб «Торпедо», рассказал о том, какие традиции в России его особенно удивили. Об этом сообщает «Чемпионат».

Одна из первых традиций, которая привлекла внимание Томпсона, — это ежедневные рукопожатия. «Когда я только приехал, то несколько раз заметил, что игроки команды протягивают мне руки, когда я заходил в раздевалку. Я думал, что так они со мной знакомятся, но уже на четвёртый раз был немного удивлен: ребят, мы ведь уже знакомы! Оказалось, что в России это просто такая традиция — каждое утро все друг другу пожимают руки. На самом деле мне нравится этот жест, это своего рода способ сказать: «Доброе утро!» и показать, что ты рад видеть человека», — рассказал хоккеист.

Томпсон отметил, что в США рукопожатия используют в более формальных ситуациях, а не как ежедневный ритуал. Впрочем, для игрока «Торпедо» это было приятно и неожиданно как часть местной культуры.

Кроме того, ещё одной традицией, которая удивила хоккеиста, стало постоянное пожелание «приятного аппетита» перед едой. «В Америке так обычно только официант может тебе сказать, а здесь в России все друг другу желают приятного аппетита каждый раз перед едой. Сначала я не понимал, зачем это нужно, но затем понял, что это просто хорошая традиция, и мне она тоже понравилась», — признается Томпсон.

Как отметил американский хоккеист, он сначала даже был немного растерян, когда слышал пожелания от коллег по команде или тренеров, но со временем понял, что это выражение доброжелательности, своеобразное проявление внимания и заботы.

Томпсон подписал контракт с нижегородским клубом в июле 2023 года. За время своего пребывания в КХЛ он успел проявить себя как надежный защитник и результативный игрок. В текущем сезоне он провел 26 матчей, в которых забросил одну шайбу и сделал четыре результативные передачи.