Россия должна противостоять не только Украине, но и западным центрам принятия решений, в том числе Вашингтону, Лондону и Брюсселю. Именно там определяются тактика и стратегия конфликта и обсуждаются планы по поддержке киевского режима, уверен политолог Алексей Ярошенко.

«Как мы могли бы, не начиная большую войну, прямой конфликт с Западом, Западу ответить? Это элементы гибридной войны. Не надо этого стесняться», — заявил собеседник «Царьграда».

Его план жёсткого ответа Западу включает в себя меры экономического давления с целью уничтожить логистические цепочки. Также эксперт призвал ускорить дедолларизацию и перейти к расчётам в национальных валютах.