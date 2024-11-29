«Орешник» (ракета)
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29 ноября, 14:25

Вашингтон, Лондон, Брюссель: Политолог призвал объявить Западу гибридную войну

Политолог Ярошенко призвал дать жёсткий ответ Западу в рамках гибридной войны

Россия должна противостоять не только Украине, но и западным центрам принятия решений, в том числе Вашингтону, Лондону и Брюсселю. Именно там определяются тактика и стратегия конфликта и обсуждаются планы по поддержке киевского режима, уверен политолог Алексей Ярошенко.

«Как мы могли бы, не начиная большую войну, прямой конфликт с Западом, Западу ответить? Это элементы гибридной войны. Не надо этого стесняться», — заявил собеседник «Царьграда».

Его план жёсткого ответа Западу включает в себя меры экономического давления с целью уничтожить логистические цепочки. Также эксперт призвал ускорить дедолларизацию и перейти к расчётам в национальных валютах.

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А ранее военный эксперт разъяснил, в каком случае «Орешник» может ударить по союзникам США. Он отметил, что Москва пока что не будет предпринимать серьёзных шагов в отношениях с Вашингтоном: есть надежда, что избранный президент Дональд Трамп сможет исправить ошибки, допущенные Джо Байденом.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Борис Эльфанд
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