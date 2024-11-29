Вашингтон, Лондон, Брюссель: Политолог призвал объявить Западу гибридную войну
Политолог Ярошенко призвал дать жёсткий ответ Западу в рамках гибридной войны
Россия должна противостоять не только Украине, но и западным центрам принятия решений, в том числе Вашингтону, Лондону и Брюсселю. Именно там определяются тактика и стратегия конфликта и обсуждаются планы по поддержке киевского режима, уверен политолог Алексей Ярошенко.
«Как мы могли бы, не начиная большую войну, прямой конфликт с Западом, Западу ответить? Это элементы гибридной войны. Не надо этого стесняться», — заявил собеседник «Царьграда».
Его план жёсткого ответа Западу включает в себя меры экономического давления с целью уничтожить логистические цепочки. Также эксперт призвал ускорить дедолларизацию и перейти к расчётам в национальных валютах.
А ранее военный эксперт разъяснил, в каком случае «Орешник» может ударить по союзникам США. Он отметил, что Москва пока что не будет предпринимать серьёзных шагов в отношениях с Вашингтоном: есть надежда, что избранный президент Дональд Трамп сможет исправить ошибки, допущенные Джо Байденом.
Kandinsky 3.1 / Life.ru