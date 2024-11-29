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29 ноября, 14:14

Глава СК Бастрыкин высказался за жёсткое регламентирование въезда мигрантов в РФ

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Фото © VK / Следственный комитет Российской Федерации

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Фото © VK / Следственный комитет Российской Федерации

Во время выступления в Дипломатической академии МИД России председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал жёстко регламентировать въезд мигрантов в страну. Встреча была организована для сотрудников МИД, оформляемых на заграничную службу в качестве послов, постоянных представителей, советников-посланников и генеральных консулов.

«Это сложная проблема, она должна решаться комплексно, как путём принятия мер правоохранителями, так и на межгосударственном уровне. Наша позиция – жёстко регламентировать въезд мигрантов», — заявил Бастрыкин.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в декабре вступят в силу законы, которые коснутся правил проведения экзамена на знание русского языка для мигрантов. Посредникам запретят участвовать в приёме экзаменов, а сертификаты о владении русским языком иностранным гражданам смогут выдавать только государственные учреждения. Кроме того, увеличатся штрафы за изготовление или оборот поддельных документов для осуществления незаконной миграции.

Алена Пенчугина
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