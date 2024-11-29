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29 ноября, 14:37

Минобрнауки оставило ЕГЭ по иностранному языку для экономических специальностей

ЕГЭ по иностранному языку признали важным для экономических специальностей. Обложка © freepik.com / freepik

ЕГЭ по иностранному языку признали важным для экономических специальностей. Обложка © freepik.com / freepik

Министерство науки и высшего образования России утвердило приказ, согласно которому ЕГЭ по иностранному языку продолжит оставаться в списке обязательных экзаменов для поступления на направления, связанные с экономикой, менеджментом и управлением персоналом. Изначально рассматривалась возможность исключения этого экзамена, однако в итоге было решено сохранить его.

Идея отменить обязательность ЕГЭ по иностранному языку появилась ещё в сентябре, когда министерство представило соответствующий проект. Однако обсуждения среди профессионального сообщества показали, что единого подхода к этому вопросу достичь не удалось. В результате, уже в октябре, проект пересмотрели, и иностранный язык вновь включили в перечень обязательных экзаменов для поступления на экономические специальности.

Абитуриенты, желающие поступить на данные направления, будут сдавать ЕГЭ по математике и русскому языку как обязательные предметы, а также по иностранному языку. Дополнительно, в зависимости от требований конкретного вуза, может потребоваться сдача экзаменов по информатике, истории, обществознанию или географии. Некоторые университеты предлагают абитуриентам выбор из нескольких предметов этого списка.

Приказ о сохранении ЕГЭ по иностранному языку вступит в силу 1 марта 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2029 года. В Минобрнауки подчеркнули, что русский язык, как и прежде, остаётся базовым предметом для всех поступающих, и его обязательность отменять не планируется.

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Ранее Госдума рассмотрела законопроект об отмене обязательной сдачи ЕГЭ, однако он был отклонён в ходе обсуждений. По мнению депутатов, отказ от экзамена может привести к снижению уровня подготовки выпускников и затруднить объективную оценку их знаний.

Александра Журавская
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