Минцифры опровергло сообщения об отмене ИТ-отсрочки от срочной службы
Министерство цифрового развития России опровергло информацию о том, что скоро будет отменена отсрочка от прохождения срочной службы ИТ-специалистам. Недавно в СМИ появилась информация о том, что в скором времени могут аннулировать ИТ-отсрочку.
«В СМИ появилась информация о том, что в скором времени будет отменена ИТ-отсрочка. Это не так. Отсрочка для ИТ-специалистов, в том числе от прохождения срочной службы, продолжает действовать, здесь ничего не меняется», — сообщили в телеграм-канале министерства.
Там также уточнили, что никаких специальных изменений для ИТ-отрасли не предвидится, уже оформленные брони сотрудникам продолжат действовать до 21 марта 2025 года. После этой даты получить бронь можно будет по новым условиям, которые доведут до сведения компаний.
Ранее президент РФ Владимир Путин предоставил отсрочку от армии ещё одной категории россиян. Выпускники российских университетов, устроившиеся на работу в научно-исследовательские отделы Центра специальной техники ФСБ России, теперь могут получить отсрочку от призыва в армию. До этого право на отсрочку было только у россиян, окончивших начальные и средние профессиональные образовательные учреждения. Указ президента расширил эту категорию граждан, и решение вступило в силу с момента его подписания.