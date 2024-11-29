Минцифры опровергло сообщения об отмене ИТ-отсрочки от срочной службы

Министерство цифрового развития России опровергло информацию о том, что скоро будет отменена отсрочка от прохождения срочной службы ИТ-специалистам. Недавно в СМИ появилась информация о том, что в скором времени могут аннулировать ИТ-отсрочку.

«В СМИ появилась информация о том, что в скором времени будет отменена ИТ-отсрочка. Это не так. Отсрочка для ИТ-специалистов, в том числе от прохождения срочной службы, продолжает действовать, здесь ничего не меняется», — сообщили в телеграм-канале министерства.

Там также уточнили, что никаких специальных изменений для ИТ-отрасли не предвидится, уже оформленные брони сотрудникам продолжат действовать до 21 марта 2025 года. После этой даты получить бронь можно будет по новым условиям, которые доведут до сведения компаний.