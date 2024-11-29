В Южной Корее открылся Starbucks с видом на КНДР

В южнокорейском городе Кимпхо открылось новое кафе Starbucks, которое предлагает своим посетителям уникальную возможность заглянуть в жизнь Северной Кореи через бинокль. Кофейня расположена на берегу реки у башни обсерватории в экопарке мира Aegibong, сообщает Bloomberg.

Посетители могут понаблюдать за деревенской жизнью в северокорейском уезде Гэпунг, который находится более чем в полутора километрах от кофейни. Для этого им предлагают использовать туристические бинокли или длиннофокусные объективы.

Место для нового кафе Starbucks было выбрано не случайно: оно имеет важное значение, так как здесь проходили ожесточённые бои во время Корейской войны 1950–1953 годов. Сейчас городские власти Кимпхо надеются превратить экопарк Aegibong, где находится кофейня, в мировую туристическую достопримечательность, используя его историческое и стратегическое значение. Уже есть первые результаты: за 10 месяцев этого года парк посетили более 135 тысяч человек, что на 24% больше, чем за аналогичный период 2023-го года.

Открытие кафе совпало с растущей напряжённостью между двумя странами. В октябре КНДР объявила о перекрытии транспортных путей на границе с Южной Кореей. А МИД Северной Кореи сообщил о приведении в полную боевую готовность наступательных средств.

Также в ноябре сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, Ким Ё Чжон, резко осудила распространение южнокорейских агитационных листовок на границе Северной Кореи, назвав это «постыдной провокацией». Сестра северокорейского лидера добавила, что листовки «неинтересны даже собакам». Она подчеркнула, что провокаторы игнорируют предупреждения Пхеньяна, а это может привести к серьёзным последствиям.