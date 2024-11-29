В России установят более строгие ограничения в выдаче ипотеки и автокредитовании

С 1 июля 2025 года Банк России запланировал установление макропруденциальных лимитов в ипотеке и автокредитовании. Об этом сообщил зампредседателя ЦБ РФ Филипп Габуния.

«Принят закон, расширяющий полномочия Банка России и дающий нам возможность устанавливать макропруденциальные лимиты и в автокредитовании, и в ипотеке. Закон вступает в силу уже с 1 апреля [2025 года], и мы ожидаем, что с 1 июля мы впервые установим макропруденциальные лимиты», — заявил он.

Габуния также уточнил, что при необходимости лимиты будут ужесточены. В перспективе ожидается улучшение структуры кредитования. Примечательно, что в последнее время темп прироста автокредитов значительно замедлился. Он подчекрнул, что ранее проведённые мероприятия — надбавки по автокредитам с высокими значениями показателя долговой нагрузки (ПДН) — пошли на пользу.