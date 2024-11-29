Китайские учёные пересадили макаке ГМО-почку свиньи: орган работал 184 дня

Китайские учёные из больницы Тунцзи при Хуачжунском университете науки и технологии в Ухане достигли значительного прорыва в области ксенотрансплантологии. Об этом сообщает издание Global Times.

В ходе эксперимента почка генетически модифицированной свиньи была успешно пересажена макаке и функционировала в течение 184 дней. Этот результат открыл новые перспективы для развития трансплантационных технологий в Китае.

В процессе пересадки почек от свиней макакам учёные сталкивались с проблемами, связанными с долгосрочной выживаемостью органов. Это замедляло переход технологии к клиническим испытаниям. Чэнь Ган, ведущий исследователь проекта, подчеркнул, что эксперимент можно считать успешным, если орган функционирует 180 дней. На сегодняшний день в мире зафиксировано всего около 20 случаев, когда пересаженная почка свиньи сохраняла свою работоспособность у обезьяны в течение длительного времени.

Для проведения эксперимента использовались pCMV-негативные свиньи с четырьмя генетическими модификациями. Перед пересадкой у макаки были удалены обе собственные почки. Более пяти месяцев пересаженный орган функционировал в теле обезьяны благодаря усовершенствованной иммуносупрессивной терапии. В этот период почка работала нормально, а физиологические показатели животного оставались в пределах нормы.

Однако позже у обезьяны развилась прогрессирующая протеинурия и возникло хроническое отторжение, вызванное образованием новых ксеногенных антител. Несмотря на это, ученые намерены продолжать исследования, чтобы добиться еще более продолжительной работы трансплантированных органов.

Ксенотрансплантация открывает перспективы для решения проблемы нехватки донорских органов, однако перед учёными всё ещё стоят серьезные задачи, требующие решения.