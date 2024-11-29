На видео попал момент взрыва в Ингушетии, унёсшего жизнь многодетной матери

Момент взрыва газа в жилом доме в Ингушетии в посёлке Пседах попал на видео. ЧП унесло жизнь 46-летней многодетной матери. Предполагается, что взрыв произошел из-за неисправности газового оборудования. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.

Напомним, что трагедия произошла на улице Почтовой около 07:15 утра. Жертвой ЧП стала женщина, её трое детей пострадали, один ребёнок находится в реанимации. Следователи работают на месте происшествия и устанавливают обстоятельства случившегося.