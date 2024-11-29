Летят не только годы: Звёздный стилист объяснил, почему Пугачёва носит парик

Алла Пугачёва, несмотря на возраст, продолжает появляться на публике с пышными причёсками, но это заслуга искусственных прядей. Об этом заявил звёздный стилист Александр Данилов в беседе с порталом «Страсти». Эксперт утверждает, что артистка практически не снимает накладной шиньон и даже спит в парике.

Певица всегда славилась своей «пышной шевелюрой», но с годами объём волос заметно уменьшился. Стилист вспоминает, как ещё до отъезда Пугачевой за границу на светских мероприятиях замечали, что её прическа начала редеть. Он рассказал случай, когда корреспондент заметил, что у артистки может отпасть прядь волос, на что она ответила: «Я старею — волосы летят».

Данилов считает, что Алла Борисовна сейчас вынуждена постоянно носить парик, чтобы поддерживать прежний образ. Стилист подчёркивает необходимость лечения собственных волос несмотря на то, что шиньон подобран в цвет своих прядей.

По словам Данилова, Пугачёва встает раньше супруга, чтобы выглядеть привлекательно. Он предполагает, что она спит в парике, чтобы утром быстро привести себя в порядок. «Пока ей ещё есть, на что крепить шиньон. Но всё-таки летят не только годы, но и волосы. А просыпаться хочется красивой. Считаю, она встает за час до пробуждения мужа, чтобы быть для него симпатичной. Думаю, что она и спит в парике, чтобы быстро с утра только почистить зубы, привести глаза в порядок и лечь обратно рядом с супругом. Примадонна будет накладывать этот шиньон, пока ходит», — резюмировал стилист.

Напоминаем, что истощавшую Аллу Пугачёву заметили прогуливающейся с Галкиным* на Кипре. Певица была одета в белоснежный спортивный костюм, кроссовки и кепку, скрывавшую лицо, что, по словам очевидцев, выглядело попыткой избежать лишнего внимания.