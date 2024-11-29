В Калининграде объявили победителей второй Международной олимпиады по философии

II Международная студенческая олимпиада по философии, организованная Балтийским федеральным университетом имени И. Канта и МГУ имени М. В. Ломоносова, завершилась в Калининграде. Шестеро победителей и двенадцать призёров были награждены дипломами и ценными призами на торжественной церемонии в Кафедральном соборе на острове Канта.

Временно исполняющий обязанности ректора БФУ Максим Дёмин отметил, что олимпиада стала важным событием, посвящённым юбилею Иммануила Канта. Он подчеркнул, что число участников, а также их работы и идеи, свидетельствуют о большом интересе к осмыслению реальности через призму кантовских трудов. Студенты предложили новые и неожиданные вопросы, а также посмотрели на привычные вещи под необычным углом. Это особенно важно, поскольку именно эти молодые люди в будущем будут определять философские и этические ориентиры общества.

В олимпиаде принимали участие не только студенты философских факультетов, но и будущие юристы, социологи, экономисты, педагоги, теологи и многие другие. «Такой широкий круг участников — это показатель глобального интереса к философии Канта», — добавил Дёмин.

Церемония награждения прошла в историческом месте — Кафедральном соборе Калининграда, построенном в XIV веке. Среди победителей — Алексей Ковальчук (Русская христианская гуманитарная академия, Россия), Андрей Коченков (Российский государственный гуманитарный университет, Россия), Тома Доссе (Ecole Du Centre Ouest des Avocats, Франция), Денис Каюткин (Санкт-Петербургский государственный университет, Россия), Али Хасанзаде Дизадж (University of Tabriz, Иран) и Игорь Диль (Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Россия).

Все участники получили дипломы и призы, среди которых ноутбуки, смартфоны и умные колонки. Кроме того, у победителей и призёров олимпиады будут льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру на философские направления БФУ им. И. Канта.

По словам одного из победителей, Тома Доссе, темы, которые поднимали в работах, остаются актуальными и в современном мире. «Идеи Канта до сих пор имеют огромное значение. В своём докладе я пытался показать это через космогеографию, что вполне актуально и важно для современности», — отметил он.