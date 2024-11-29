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29 ноября, 14:49

Территорию посольства РФ в Швеции закидали краской с дрона

Посольство России в Стокгольме. Обложка © ТАСС/EPA/

Посольство России в Стокгольме. Обложка © ТАСС/EPA/

На территории посольства РФ в Стокгольме был совершён акт вандализма с использованием беспилотника. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей полиции, дрон пролетел над диппредставительством и сбросил краску, нанеся ущерб имуществу посольства.

Представитель пресс-службы полиции Стокгольма Матс Эрикссон отметил, что инцидент классифицируется как акт вандализма.

«Мы пытались обнаружить БПЛА с помощью вертолёта, однако поиски не увенчались успехом», — сообщил Эрикссон.

На данный момент полиция не располагает информацией о подозреваемых, расследование продолжается. Правоохранители призывают граждан, обладающих какой-либо информацией о случившемся, связаться с ними.

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А несколько дней назад трое неизвестных мужчин закидали бутылками и разрисовали краской Посольство Швеции в Москве. На место оперативно прибыли полицейские и задержали нарушителей. Мотивы их действий выясняются.

Дарья Блинова
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