При атаке дронов ВСУ в Славянске-на-Кубани 28 домов получили повреждения

В Краснодарском крае в городе Славянск-на-Кубани повреждены 28 домов в результате атаки беспилотников ВСУ, которая произошла 28 ноября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации Славянского района.

В домах Славянска-на-Кубани выбиты стёкла, повреждены крыши после атаки дронов. Видео © Telegram / Роман Синяговский

Глава района Роман Синяговский в своём телеграм-канале рассказал, что специалисты готовят сметы на ремонт домовладений. После оценки ущерба людям будет выплачена финансовая помощь. Кроме того, чиновник сообщил, что взрывотехники завершили работы по ликвидации неразорвавшегося беспилотника. Все граждане были доставлены домой из пункта временной эвакуации.

«Помощь людям будет оказана в самый кратчайший срок», — заверил глава района.