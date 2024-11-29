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29 ноября, 19:59

«Розовый вечер» стал причиной раздора между Разиным и авторским обществом

MK: Экс-продюсер «Ласкового мая» Разин подал в суд из-за песни «Розовый вечер»

Андрей Разин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/razin_andrey_Im

Андрей Разин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/razin_andrey_Im

Бывший продюсер группы «Ласковый май» подал иск в суд к Российскому авторскому обществу из-за песни «Розовый вечер». Это единственная композиция из всего репертуара группы, которая зарегистрирована в РАО, сообщает сайт MK.ru. По словам Разина, именно он написал к песне аранжировку, а композитор Сергей Кузнецов якобы только помогал.

«В ближайшее время состоится судебное заседание, на котором мы потребуем немедленно удалить из базы РАО это произведение. Согласно нашей договоренности с композитором, эта песня, как и многие другие из репертуара ЛМ, уже не принадлежат Кузнецову, — сказал Разин.

По словам продюсера, РАО может получить огромные иски от международных судов.

Продюсер также отметил, что товарный знак «Ласковый май» зарегистрирован за ним в США. Кроме того, Разин имеет патент на бренд «Юрий Шатунов» согласно контракту с самим певцом от 2013 года.

Ранее Разин остался недоволен итогами суда, на котором он проиграл вдове Юрия Шатунова. Суд оставил исключительные права на 23 композиции, включая «Белые розы» и «Седую ночь», за вдовой певца Светланой Шатуновой. Продюсер намерен оспорить решение.

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Полина Никифорова
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