МВД РФ объявило в розыск журналиста Илью Давлятчина* по уголовной статье
Илья Давлятчин*. © VK / Илья Давлятчин*
Журналист Илья Давлятчин* был объявлен в розыск по уголовной статье, следует из базы розыска МВД России. По какой именно статье ведётся его розыск, не сообщается. Однако, скорее всего, уголовное дело возбудили в Белоруссии, так как в контактной информации указан белорусский номер.
«Давлятчин Илья Владимирович*. 04.11.1988. Разыскивается по статье УК РФ», — сообщается в базе розыска МВД РФ.
Ранее Минюст РФ включил Давлятчина* в реестр иноагентов. Новгородский районный суд дважды штрафовал корреспондента за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Известно, что журналист в итоге покинул Россию и сейчас живёт за пределами РФ.
* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.