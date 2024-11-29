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29 ноября, 16:45

МВД РФ объявило в розыск журналиста Илью Давлятчина* по уголовной статье

Илья Давлятчин*. © VK / Илья Давлятчин*

Илья Давлятчин*. © VK / Илья Давлятчин*

Журналист Илья Давлятчин* был объявлен в розыск по уголовной статье, следует из базы розыска МВД России. По какой именно статье ведётся его розыск, не сообщается. Однако, скорее всего, уголовное дело возбудили в Белоруссии, так как в контактной информации указан белорусский номер.

«Давлятчин Илья Владимирович*. 04.11.1988. Разыскивается по статье УК РФ», — сообщается в базе розыска МВД РФ.

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Ранее Минюст РФ включил Давлятчина* в реестр иноагентов. Новгородский районный суд дважды штрафовал корреспондента за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Известно, что журналист в итоге покинул Россию и сейчас живёт за пределами РФ.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Алена Пенчугина
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