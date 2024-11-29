МВД РФ объявило в розыск журналиста Илью Давлятчина* по уголовной статье

Журналист Илья Давлятчин* был объявлен в розыск по уголовной статье, следует из базы розыска МВД России. По какой именно статье ведётся его розыск, не сообщается. Однако, скорее всего, уголовное дело возбудили в Белоруссии, так как в контактной информации указан белорусский номер.