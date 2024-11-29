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29 ноября, 17:56

Глава MI-6 признался в помощи Киеву

Глава MI6 Ричард Мур: Британские спецслужбы помогают Украине в конфликте с РФ

Глава секретной разведывательной службы Великобритании MI6 Ричард Мур на выступлении в посольстве в Париже заявил, что британские спецслужбы помогают Украине в конфликте с Россией. Трансляцию вело агентство Reuters.

«После (Второй мировой, — Прим. Life.ru) войны Управление специальных операций слилось с Секретной разведывательной службой. Мы ценим наше наследие секретных операций, которое мы поддерживаем, помогая Украине сопротивляться», — сообщил глава MI6.

Мур также призвал союзников по НАТО сохранить и усилить поддержку Украины. По его мнению, победа России — «непосредственная угроза для безопасности Запада». По словам главы британской спецслужбы, угроза существует и со стороны Китая, Ирана и КНДР.

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Ранее главы ЦРУ и Ми-6 заявили о «беспрецедентном наборе угроз» от России и Китая. Уильям Бёрнс и Ричард Мур также отметили, что спецслужбы «противостоят» России и пытаются предотвратить деятельность, которую она якобы осуществляют в Европе, «направляя на это значительные средства».

Обложка ©

Freepik / DC Studio

Алена Пенчугина
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