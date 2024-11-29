Глава MI-6 признался в помощи Киеву

Глава секретной разведывательной службы Великобритании MI6 Ричард Мур на выступлении в посольстве в Париже заявил, что британские спецслужбы помогают Украине в конфликте с Россией. Трансляцию вело агентство Reuters.

«После (Второй мировой, — Прим. Life.ru) войны Управление специальных операций слилось с Секретной разведывательной службой. Мы ценим наше наследие секретных операций, которое мы поддерживаем, помогая Украине сопротивляться», — сообщил глава MI6.

Мур также призвал союзников по НАТО сохранить и усилить поддержку Украины. По его мнению, победа России — «непосредственная угроза для безопасности Запада». По словам главы британской спецслужбы, угроза существует и со стороны Китая, Ирана и КНДР.