Польский клуб взбесился из-за баннера правды об освобождении Варшавы и пожаловался в УЕФА

Польский клуб «Легия» пожаловался в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на баннер болельщиков кипрской «Омонии». Неудовольствие поляков вызвала надпись «17.01.1945 Красная армия освободила Варшаву», который фанаты кипрского клуба вывесили на домашней игре Лиги конференций в Никосии (0:3).

В «Легии» заявили, что «скандальный» баннер фанатов «Омонии» был направлен на «искажение истины». Институт национальной памяти Польши также оказался возмущён напоминанием о том, кому государство обязано своей свободой.

«Мы не терпим символов советского порабощения в публичном пространстве, а пропаганда коммунистических символов в Польше юридически запрещена», — заявили в ИПН.