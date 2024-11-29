Польский клуб взбесился из-за баннера правды об освобождении Варшавы и пожаловался в УЕФА
Клуб «Легия» пожаловался в УЕФА на баннер об освобождении Варшавы Красной армией
Баннер болельщиков «Омонии», напомнивших полякам, кто освободил Варшаву. Обложка © ТАСС / Zuma
Польский клуб «Легия» пожаловался в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на баннер болельщиков кипрской «Омонии». Неудовольствие поляков вызвала надпись «17.01.1945 Красная армия освободила Варшаву», который фанаты кипрского клуба вывесили на домашней игре Лиги конференций в Никосии (0:3).
В «Легии» заявили, что «скандальный» баннер фанатов «Омонии» был направлен на «искажение истины». Институт национальной памяти Польши также оказался возмущён напоминанием о том, кому государство обязано своей свободой.
«Мы не терпим символов советского порабощения в публичном пространстве, а пропаганда коммунистических символов в Польше юридически запрещена», — заявили в ИПН.
Ранее в Польше снесли 468 памятников советским воинам-освободителям, всего их было 561. По словам главы департамента Минобороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества, подобная тенденция наблюдается и в Чехии.