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29 ноября, 18:55

В Казахстане объявили в розыск бизнесмена, отказавшегося вернуть РФ «Буран»

Многоразовая транспортная космическая система «Буран» на космодроме Байконур. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Многоразовая транспортная космическая система «Буран» на космодроме Байконур. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

МВД Казахстана объявило в розыск бизнесмена и владельца одного из советских космических челноков «Буран» Даурена Мусу. Агентство Казинформ уточняет, что мужчина разыскивается по подозрению в мошенничестве. Другие подробности дела пока неизвестны.

«Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на его задержание», — сообщает пресс-служба полиции Алматы.

Муса является генеральным директором частного АО «Ракетно-космическая компания «Байконур» из Алма-Аты.

Казахстанский бизнесмен требует останки казнённого хана в обмен на корабль "Буран"
Казахстанский бизнесмен требует останки казнённого хана в обмен на корабль "Буран"

Напомним, в 2021 году казахстанский бизнесмен отказался передать России космический корабль «Буран», потребовав взамен останки казнённого хана. Совершить обмен Муса был согласен только на голову Кенесары хана — знаменитого политического деятеля XIX века, полководца, хана Казахского ханства. Однако вот уже полторы сотни лет о судьбе и местоположении этой головы ничего доподлинно не известно.

Первый лётный корабль "Буран" совершил единственный полёт в 1988 году. Затем, после обвала крыши в монтажно-испытательном корпусе на Байконуре в 2002 году, его уничтожили. Второй и последний из достроенных кораблей вместе с макетом находится на Байконуре и является предметом судебных разбирательств. Третий недостроенный экземпляр хранится в подмосковном Жуковском.

Алена Пенчугина
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