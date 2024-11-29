В Казахстане объявили в розыск бизнесмена, отказавшегося вернуть РФ «Буран»

МВД Казахстана объявило в розыск бизнесмена и владельца одного из советских космических челноков «Буран» Даурена Мусу. Агентство Казинформ уточняет, что мужчина разыскивается по подозрению в мошенничестве. Другие подробности дела пока неизвестны.

«Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на его задержание», — сообщает пресс-служба полиции Алматы.

Муса является генеральным директором частного АО «Ракетно-космическая компания «Байконур» из Алма-Аты.

Напомним, в 2021 году казахстанский бизнесмен отказался передать России космический корабль «Буран», потребовав взамен останки казнённого хана. Совершить обмен Муса был согласен только на голову Кенесары хана — знаменитого политического деятеля XIX века, полководца, хана Казахского ханства. Однако вот уже полторы сотни лет о судьбе и местоположении этой головы ничего доподлинно не известно.