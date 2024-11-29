В Казахстане объявили в розыск бизнесмена, отказавшегося вернуть РФ «Буран»
Многоразовая транспортная космическая система «Буран» на космодроме Байконур. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
МВД Казахстана объявило в розыск бизнесмена и владельца одного из советских космических челноков «Буран» Даурена Мусу. Агентство Казинформ уточняет, что мужчина разыскивается по подозрению в мошенничестве. Другие подробности дела пока неизвестны.
«Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на его задержание», — сообщает пресс-служба полиции Алматы.
Муса является генеральным директором частного АО «Ракетно-космическая компания «Байконур» из Алма-Аты.
Напомним, в 2021 году казахстанский бизнесмен отказался передать России космический корабль «Буран», потребовав взамен останки казнённого хана. Совершить обмен Муса был согласен только на голову Кенесары хана — знаменитого политического деятеля XIX века, полководца, хана Казахского ханства. Однако вот уже полторы сотни лет о судьбе и местоположении этой головы ничего доподлинно не известно.
Первый лётный корабль "Буран" совершил единственный полёт в 1988 году. Затем, после обвала крыши в монтажно-испытательном корпусе на Байконуре в 2002 году, его уничтожили. Второй и последний из достроенных кораблей вместе с макетом находится на Байконуре и является предметом судебных разбирательств. Третий недостроенный экземпляр хранится в подмосковном Жуковском.