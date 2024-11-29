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29 ноября, 19:46

Инопланетный вампир: Маск сделал леденящее кровь признание

Илон Маск назвал себя путешествующим во времени вампиром

Илон Маск. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Илон Маск. Обложка © Life.ru / Шедеврум

На этой неделе основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, вновь вызвал ажиотаж своими заявлениями. В соцсети X предприниматель заявил, что он — 5000-летний путешественник во времени, вампир и даже инопланетянин.

«На самом деле, я 3000-летний вампир», — написал Маск ещё в 2020 году, намекая, что веками он скрывался под различными личностями.

В одном из сообщений, Маск признался, что ему уже 5000 лет, но он всё ещё выглядит молодо. Также добавил, что это многое бы объяснило, фантазируя о своём происхождении как о «вампалиене», гибриде вампира и инопланетянина.

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Тимур Хингеев
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