Фатальный спарринг: Внук-фанат ММА случайно убил деда под Новосибирском
В Новосибирской области подросток убил деда, отрабатывая приёмы из ММА
19-летний поклонник кулачных боёв и ММА Иван Ш. из села Савкино Новосибирской области стал виновником гибели собственного деда. Обложка © Telegram / Mash
19-летний поклонник кулачных боёв и ММА Иван Ш. из села Савкино Новосибирской области стал виновником гибели собственного деда. Об этом сообщил Mash.
Во время застолья Иван решил отработать на своём 71-летнем родственнике приёмы из ММА. Надев боксёрские бинты, он устроил с дедом спарринг, который закончился трагедией. Молодой человек повалил пенсионера, применил болевой приём и сломал ему руку. Испугавшись, Иван вызвал скорую и заявил, что нанёс всего восемь ударов.
Пожилой мужчина был доставлен в больницу с тяжёлыми травмами, но спасти его не удалось. Против молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью».
Недавно полицейский из КБР поспорил с родственником и выстрелил ему в сердце. В ходе суда силовик доказывал, что выстрел произошёл случайно, но его всё-таки приговорили к семи годам колонии и обязали выплатить компенсацию в полтора миллиона рублей.