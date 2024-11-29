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29 ноября, 20:21

Фатальный спарринг: Внук-фанат ММА случайно убил деда под Новосибирском

В Новосибирской области подросток убил деда, отрабатывая приёмы из ММА

19-летний поклонник кулачных боёв и ММА Иван Ш. из села Савкино Новосибирской области стал виновником гибели собственного деда. Обложка © Telegram / Mash

19-летний поклонник кулачных боёв и ММА Иван Ш. из села Савкино Новосибирской области стал виновником гибели собственного деда. Обложка © Telegram / Mash

19-летний поклонник кулачных боёв и ММА Иван Ш. из села Савкино Новосибирской области стал виновником гибели собственного деда. Об этом сообщил Mash.

Во время застолья Иван решил отработать на своём 71-летнем родственнике приёмы из ММА. Надев боксёрские бинты, он устроил с дедом спарринг, который закончился трагедией. Молодой человек повалил пенсионера, применил болевой приём и сломал ему руку. Испугавшись, Иван вызвал скорую и заявил, что нанёс всего восемь ударов.

Пожилой мужчина был доставлен в больницу с тяжёлыми травмами, но спасти его не удалось. Против молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью».

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«Чтоб они сдохли!» Мать пришла с убитым сыном и его умирающим братом-близнецом в магазин

Недавно полицейский из КБР поспорил с родственником и выстрелил ему в сердце. В ходе суда силовик доказывал, что выстрел произошёл случайно, но его всё-таки приговорили к семи годам колонии и обязали выплатить компенсацию в полтора миллиона рублей.

Анатолий Цейко
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