Фатальный спарринг: Внук-фанат ММА случайно убил деда под Новосибирском

19-летний поклонник кулачных боёв и ММА Иван Ш. из села Савкино Новосибирской области стал виновником гибели собственного деда. Об этом сообщил Mash.

Во время застолья Иван решил отработать на своём 71-летнем родственнике приёмы из ММА. Надев боксёрские бинты, он устроил с дедом спарринг, который закончился трагедией. Молодой человек повалил пенсионера, применил болевой приём и сломал ему руку. Испугавшись, Иван вызвал скорую и заявил, что нанёс всего восемь ударов.

Пожилой мужчина был доставлен в больницу с тяжёлыми травмами, но спасти его не удалось. Против молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью».