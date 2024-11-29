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29 ноября, 20:13

В Первоуральске произошёл пожар в психоневрологическом госпитале для ветеранов

Пожар произошёл в психоневрологическом госпитале для ветеранов войн в Первоуральске. Обложка © Telegram / МЧС Свердловской области

Пожар произошёл в психоневрологическом госпитале для ветеранов войн в Первоуральске. Обложка © Telegram / МЧС Свердловской области

В Свердловской области случился пожар в областном клиническом психоневрологическом госпитале для ветеранов войн «Снежинка», что в городе Первоуральске. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального управления МЧС РФ.

«Сегодня в 20:16 (18:16 мск) в пожарную охрану поступило сообщение о пожаре в городе Первоуральске по улице Старателей, психоневрологический госпиталь «Снежинка», — говорится в сообщении.

Пожар произошёл в психоневрологическом госпитале для ветеранов войн в Первоуральске. Обложка © Telegram / МЧС Свердловской области

Пожар произошёл в психоневрологическом госпитале для ветеранов войн в Первоуральске. Обложка © Telegram / МЧС Свердловской области

Всего горели три палаты, площадь пожара составила 50 квадратных метров. В 20:45 по местному времени возгорание было локализовано, а в 21:12 удалось ликвидировать открытое горение. С огнём боролись 24 специалиста и 9 единиц техники.

До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 27 человек.

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Никита Никонов
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